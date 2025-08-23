Vieira: "Pareggio giusto, non abbiamo creato abbastanza"

00:01:45 min
|
57 minuti fa

L’allenatore del Genoa, Patrik Vieira, ha commentato così il pareggio ottenuto contro il Lecce di Eusebio Di Francesco: “Una partita molto difficile, credo che il pareggio sia meritato per entrambe le squadre. Il Lecce ha fatto una bella partita come ci aspettavamo, sono una squadra molto organizzata e aggressiva. Non abbiamo creato abbastanza per conquistare i tre punti. C’è ancora tanto da lavorare, abbiamo sbagliato tantissimi passaggi ma è stata una partita difficile contro una squadra che non ha lasciato spazi”.

