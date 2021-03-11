Gotti contro Ballardini, il silenzio dei vincenti

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Roma-Shakhtar, Mancini sbuca e segna di testa: 3-0
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11 mar 2021
guarda altri
Roma-Shakhtar, Mancini sbuca e segna di testa: 3-0
00:14 min
riproduci
50+
video
Champions League, gli highlights
Roma-Shakhtar, il gol di El Shaarawy
00:26 min
Roma-Shakhtar, salvataggio di Pau Lopez su Junior Moraes
00:15 min
Roma-Shakhtar, El Shaarawy si impappina
00:11 min
Roma-Shakhtar, Pau Lopez dice di no a Tete
00:09 min
Roma-Shakhtar, infortunio al polpaccio per Mkhitaryan
00:37 min
Pioli: "Prestazione che ci dà ancora più fiducia"
01:06 min
United-Milan, Tomori, Kjaer e Meité: "Meritavamo di vincere"
01:18 min
Roma-Shakhtar: Mkhitaryan tenta il pallonetto
00:11 min
Roma-Shakhtar, Cristante pericoloso su corner
00:07 min
Roma-Shakhtar, Pau Lopez salva su Junior Moraes
00:15 min
Roma-Shakhtar: il gol dell'1-0 di Pellegrini
00:21 min
Vedi tutti i video
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