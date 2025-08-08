Guardiola: "Ci meritiamo tutto, abbiamo fatto grandi cose"

Prima dell'amichevole tra Palermo e Manchester City in programma al Barbera sabato 9 agosto, l'allenatore dei Citizens Pep Guardiola ha parlato a Sky Sport: "È sempre una gioia venire in Italia, per conoscere la realtà del Palermo e della Sicilia ci devi venire. Abbiamo fatto una decade strepitosa, ci meritiamo tutto, mi dispiace dirlo, abbiamo vinto tanto e c'è ancora del lavoro da fare altrimenti sarebbero cambiati allenatore e giocatori. Abbiamo fatto un grande percorso e siamo pronti per la nuova stagione".

