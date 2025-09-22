Inchiesta Prisma, patteggiamento per ex vertici Juve

Accolta la richiesta di patteggiamento: formalizzata lo scorso giugno dai legali degli ex vertici della Juventus in merito all'inchiesta Prisma sui conti della società, in particolare su plusvalenze e manovra stipendi nel triennio 2019/21. Il Gup di Roma ha dato il via libera disponendo anche il non luogo a procedere per Maurizio Arrivabene. I patteggiamenti vanno da 1 anno e 8 mesi per l'ex presidente Andrea Agnelli, pena sospesa, fino agli 8. Fabio Paratici e Pavel Nedved hanno patteggiato rispettivamente per 16 e 14 mesi. Le accuse contestate nell’inchiesta sono quelle di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni. "Sono convinto - ha detto Andrea Agnelli - che questa scelta sofferta sia la migliore perché l'alternativa sarebbe stataa un limbo destinato a trascinarsi per tantissimo tempo" .