In un videomessaggio inviato alle 211 federazioni della FIFA, il presidente Gianni Infantino ha parlato della riapertura degli stadi: "Stiamo lavorando per far tornare i tifosi in sicurezza. Il calcio senza pubblico non è la stessa cosa, ma bisogna avere pazienza. In arrivo un piano di aiuto finanziari che possa aiutare il calcio nella sua globalità"