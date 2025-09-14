Infortunio Dybala, le ultime news dopo Roma-Torino

00:00:22 min
|
1 ora fa
CON BARONI POSTCON BARONI POST
serie a
Baroni: "Siamo stati bravi a tenere campo"
00:03:44 min
| 57 minuti fa
pubblicità
CONF GASPARINI POSTCONF GASPARINI POST
serie a
Gasperini: "Ci è mancato il ritmo ma partita equilibrata'
00:07:20 min
| 1 ora fa
COLL UGOLINICOLL UGOLINI
serie a
Napoli, vittoria con la Fiorentina ma gli ultimi 15' soffre
00:01:54 min
| 2 ore fa
sky sport skill calhanoglusky sport skill calhanoglu
serie a
Juventus-Inter, i gol di Calhanoglu allo Sky Sport Skill
00:01:49 min
| 16 ore fa
sky sport skill adzicsky sport skill adzic
serie a
Juve-Inter, il gol di Adzic analizzato con Sky Sport Skill
00:00:38 min
| 16 ore fa
INTV PIOLIINTV PIOLI
serie a
Pioli: "Pagati degli errori ma ho visto anche cose buone"
00:05:32 min
| 15 ore fa
juventus inter carlos augusto conferenzajuventus inter carlos augusto conferenza
serie a
C. Augusto: "Concentrazione non c’entra, ko per dettagli"
00:03:39 min
| 18 ore fa
juventus inter adzic conferenzajuventus inter adzic conferenza
serie a
Adzic: "Che sogno giocare nella Juve e fare un gol così"
00:04:49 min
| 18 ore fa
juve inter chivu conferenzajuve inter chivu conferenza
serie a
Chivu: "Non dobbiamo vergognarci di fare ciò che serve"
00:06:20 min
| 19 ore fa
juventus inter tudor conferenzajuventus inter tudor conferenza
serie a
Tudor: "Grande vittoria contro grande squadra"
00:07:15 min
| 19 ore fa
juve inter ref camjuve inter ref cam
serie a
La prima in A della ‘Refcam’: Juve-Inter vista dall’arbitro
00:00:26 min
| 20 ore fa
CONF PISACANE CAGLIARI PARMACONF PISACANE CAGLIARI PARMA
serie a
Pisacane: "Nel primo tempo ci ha salvati Caprile"
00:00:54 min
| 21 ore fa
CON BARONI POSTCON BARONI POST
serie a
Baroni: "Siamo stati bravi a tenere campo"
00:03:44 min
| 57 minuti fa
CONF GASPARINI POSTCONF GASPARINI POST
serie a
Gasperini: "Ci è mancato il ritmo ma partita equilibrata'
00:07:20 min
| 1 ora fa
COLL UGOLINICOLL UGOLINI
serie a
Napoli, vittoria con la Fiorentina ma gli ultimi 15' soffre
00:01:54 min
| 2 ore fa
sky sport skill calhanoglusky sport skill calhanoglu
serie a
Juventus-Inter, i gol di Calhanoglu allo Sky Sport Skill
00:01:49 min
| 16 ore fa
sky sport skill adzicsky sport skill adzic
serie a
Juve-Inter, il gol di Adzic analizzato con Sky Sport Skill
00:00:38 min
| 16 ore fa
INTV PIOLIINTV PIOLI
serie a
Pioli: "Pagati degli errori ma ho visto anche cose buone"
00:05:32 min
| 15 ore fa
juventus inter carlos augusto conferenzajuventus inter carlos augusto conferenza
serie a
C. Augusto: "Concentrazione non c’entra, ko per dettagli"
00:03:39 min
| 18 ore fa
juventus inter adzic conferenzajuventus inter adzic conferenza
serie a
Adzic: "Che sogno giocare nella Juve e fare un gol così"
00:04:49 min
| 18 ore fa
juve inter chivu conferenzajuve inter chivu conferenza
serie a
Chivu: "Non dobbiamo vergognarci di fare ciò che serve"
00:06:20 min
| 19 ore fa
juventus inter tudor conferenzajuventus inter tudor conferenza
serie a
Tudor: "Grande vittoria contro grande squadra"
00:07:15 min
| 19 ore fa
juve inter ref camjuve inter ref cam
serie a
La prima in A della ‘Refcam’: Juve-Inter vista dall’arbitro
00:00:26 min
| 20 ore fa
CONF PISACANE CAGLIARI PARMACONF PISACANE CAGLIARI PARMA
serie a
Pisacane: "Nel primo tempo ci ha salvati Caprile"
00:00:54 min
| 21 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità