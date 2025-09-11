Inter, le ultime su Akanji in vista della Juventus: il video

00:02:52 min
33 minuti fa

Con Matteo Barzaghi da Appiano Gentile le ultime in casa Inter. Guarda il video.

CONF OPENDACONF OPENDA
serie a
Juventus, Openda: "Sono un numero 9"
00:02:49 min
| 7 minuti fa
CONF ZHEGROVACONF ZHEGROVA
serie a
Zhegrova: "Convinto dal progetto, darò il mio contributo"
00:02:48 min
| 10 minuti fa
edoardo-bove-fiorentina-viola-park-videoedoardo-bove-fiorentina-viola-park-video
serie a
Bove al Viola Park: abbracci e sorrisi con gli ex compagni
00:00:50 min
| 1 ora fa
INTV BERARDI CORTA_2118880INTV BERARDI CORTA_2118880
serie a
Berardi: "Tornare in Nazionale? Lavoro per questo"
00:01:34 min
| 35 minuti fa
rabiot-mamma-milan-intervista-newsrabiot-mamma-milan-intervista-news
serie a
La mamma di Rabiot: "Certamente Milan è stata prima scelta"
00:00:11 min
| 2 ore fa
COLL PEPPECOLL PEPPE
serie a
Milan, Estupinan a disposizione di Allegri: le ultime
00:00:20 min
| 2 ore fa
PEPPE SU RABIOTPEPPE SU RABIOT
serie a
Milan, Rabiot a Milanello: test fisici e allenamento
00:02:14 min
| 2 ore fa
COLL UGOLINICOLL UGOLINI
serie a
Napoli, le ultime di formazione per Fiorentina e Man City
00:03:49 min
| 2 ore fa
COLL GUARDALA'COLL GUARDALA'
serie a
Juventus, le ultime news dalla Continassa: il video
00:03:19 min
| 2 ore fa
COLL MANGIANTECOLL MANGIANTE
serie a
Roma, l'esito degli esami di Wesley: escluse lesioni
00:02:18 min
| 2 ore fa
CAMBIASOCAMBIASO
serie a
Cambiaso: "Pronti e carichi, Tudor ci sta facendo correre"
00:01:34 min
| 16 ore fa
INTV LEAOINTV LEAO
serie a
Leao: "Infortunio? Lavoro per tornare senza prendere rischi"
00:03:18 min
| 17 ore fa
