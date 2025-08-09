Dimarco: "L'Inter deve lottare per vincere ogni anno"

L'Inter vince in rimonta 2-1 in amichevole contro il Monaco. Ai microfoni di Sky Sport, Federico Dimarco ha commentato così la prestazione dei nerazzurri: "Penso che sia stata una grande partita con tante occasioni da entrambe le parti. Il Monaco è una squadra di talento che ogni anno fa la Champions ma noi abbiamo messo in campo tante cose positive. Non ci siamo demoralizzati nonostante l'uomo in meno, abbiamo recuperato la gara e siamo stati bravi". Più in generale sulla stagione appena conclusa e sulla nuova che sta per iniziare, il giocatore nerazzurro ha concluso: "Quando ci sono grandi sconfitte, a volte queste portano a grandi vittorie. In questo ritiro stiamo lavorando forte, ci divertiamo e questo credo sia la cosa più importante. L'Inter deve lottare per vincere tutte le competizioni ogni anno, sono arrivati tanti giocatori giovani e sono sicuro ci daranno una grande mano".

