Inter, Dimarco è ritornato ai suoi livelli

00:01:55 min
|
2 ore fa
COLL COSATTICOLL COSATTI
serie a
L'assemblea della nuova EFC: presenti 29 club italiani
00:02:27 min
| 1 ora fa
COLL ASSOGNA SU DYBALACOLL ASSOGNA SU DYBALA
serie a
Roma, il rinnovo di Dybala non è all'ordine del giorno
00:01:09 min
| 3 ore fa
COLL ASSOGNA SU DYBALACOLL ASSOGNA SU DYBALA
serie a
Napoli-Osimhen, l'inchiesta sulle puslvalenze: le ultime
00:03:35 min
| 3 ore fa
COLL BAIOCOLL BAIO
serie a
Terapia Allegri per Leao: confronto vivace dopo Juve-Milan
00:03:12 min
| 3 ore fa
COLL PAVENTICOLL PAVENTI
serie a
Inter: gli uomini a disposizione di Chivu durante la sosta
00:01:27 min
| 4 ore fa
COLL ASSOGNACOLL ASSOGNA
serie a
Soulé in azzurro? L'Argentina resta la sua priorità
00:01:40 min
| 4 ore fa
ALLEGRI SU LEAOALLEGRI SU LEAO
serie a
Allegri: "Leao è nelle sue mani, aiutati che Dio ti aiuta…"
00:00:38 min
| 5 ore fa
ABODIABODI
serie a
Abodi: "San Siro? Non c'è tempo da perdere"
00:00:32 min
| 19 ore fa
COLL UGOLINI H 15.30COLL UGOLINI H 15.30
serie a
Lobotka, infortunio muscolare: lascia la Nazionale
00:02:18 min
| 1 giorno fa
COLL ASSOGNACOLL ASSOGNA
serie a
Roma, Bailey pronto a tornare in gruppo dopo la pausa
00:01:38 min
| 1 giorno fa
COLL GUARDALA' JUVE YILDIZCOLL GUARDALA' JUVE YILDIZ
serie a
Juve, Tudor non rinuncerà a Yildiz dopo le Nazionali
00:02:05 min
| 1 giorno fa
COLL UGOLINICOLL UGOLINI
serie a
Napoli, oggi esami strumentali per Lobotka e Politano
00:02:35 min
| 1 giorno fa
