Inter-Torino, le probabili formazioni

00:01:37 min
|
1 ora fa
COLLEGAMENTO COSATTI_2719965COLLEGAMENTO COSATTI_2719965
serie a
Juventus, David in gol all'esordio: chi ci è riuscito
00:03:12 min
| 1 ora fa
JURICJURIC
serie a
Juric: "Avremmo potuto segnare di più. Scamacca in crescita"
00:00:47 min
| 5 ore fa
TUDORTUDOR
serie a
Tudor: "Contento perché la prima non è mai semplice"
00:00:47 min
| 5 ore fa
NAPOLI CLUBNAPOLI CLUB
serie a
Napoli più forte con De Bruyne: in Champions basterà?
00:03:44 min
| 14 ore fa
INTER CLUBINTER CLUB
serie a
Bergomi: "Inter in continuità ma con riserve più funzionali"
00:02:33 min
| 14 ore fa
VLAHOVIC CLUBVLAHOVIC CLUB
serie a
Vlahovic-gol, la Juve deve tenerlo o no? Dibattito al Club
00:04:03 min
| 13 ore fa
DAVID CLUBDAVID CLUB
serie a
La Juve alla scoperta di David: gol e non solo. L’analisi
00:05:00 min
| 13 ore fa
COMO CLUBCOMO CLUB
serie a
Non solo Nico Paz: perché il Como può puntare all’Europa
00:03:58 min
| 14 ore fa
MILAN CLUBMILAN CLUB
serie a
Milan, il mercato per rialzarsi: ma Harder è l'uomo giusto?
00:02:35 min
| 14 ore fa
CONF CHIVUCONF CHIVU
serie a
Chivu prima di inter-Torino: "Siamo un cantiere aperto"
00:06:30 min
| 1 giorno fa
COLL MANGIANTE SU BAILEYCOLL MANGIANTE SU BAILEY
serie a
Roma, per Bailey lesione al retto femorale: out 4 settimane
00:01:05 min
| 1 giorno fa
de bruynede bruyne
serie a
Napoli, De Bruyne: è l'intensità che fa la differenza
00:01:41 min
| 1 giorno fa
