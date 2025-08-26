Intervenuto a margine della presentazione della Supercoppa Primavera a Milano, il capo delegazione della Nazionale Gigi Buffon ha detto: "Gattuso all'inizio era emozionato e meno male perché alla fine credo che una parte emotiva quando si arriva a determinati ruoli è giusto e bello che ci sia. Adesso invece ha preso consapevolezza e sicurezza di quello che richiede il suo ruolo, ed è determinante per far bene. Abbiamo iniziato questo pellegrinaggio in tutti i ritiri, stiamo ancora finendo. Un buon viatico per creare legami con le società e i dirigenti, in modo da venirci incontro durante la stagione. Donnarumma? Aspetto di vederlo e parlarci a quattr'occhi che è molto meglio. So che il ct lo ha già sentito svariate volte e hanno parlato di ciò che può essere il futuro. Donnarumma rappresenta e rappresenterà sempre un punto di forza della Nazionale".