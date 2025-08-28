Jashari, problema al perone: si teme un lungo stop

00:00:53 min
|
49 minuti fa

Le ultime sull'infortunio di Ardon Jashari da Peppe Di Stefano in collegamento.

COLL PEPPE DA MALPENSACOLL PEPPE DA MALPENSA
serie a
Milan, Jimenez non è stato convocato con il Lecce
00:02:21 min
| 14 minuti fa
CONF ALLEGRICONF ALLEGRI
serie a
Lecce-Milan, Allegri: "C'è voglia di riscatto"
00:05:30 min
| 2 ore fa
MARIN INTEGRALEMARIN INTEGRALE
serie a
Marin: "Non è una statua che fa la persona"
00:03:41 min
| 2 ore fa
INTV JASHARI SU MILAN E CHAMPIONS 250827.transfer_1628395INTV JASHARI SU MILAN E CHAMPIONS 250827.transfer_1628395
serie a
Milan, Jashari: "Lavorando duro arriveremo in Champions"
00:01:01 min
| 17 ore fa
INTV JASHARI SU TIPO GIOCATORE 250827_1618459INTV JASHARI SU TIPO GIOCATORE 250827_1618459
serie a
Milan, Jashari: "Voglio sempre vincere"
00:00:59 min
| 17 ore fa
massimo moratti condizioni oggi newsmassimo moratti condizioni oggi news
serie a
Moratti ricoverato in ospedale: non è in pericolo di vita
00:00:32 min
| 19 ore fa
ritiro florenziritiro florenzi
serie a
Florenzi annuncia l'addio al calcio: l'approfondimento
00:01:35 min
| 1 giorno fa
COLL PEPPECOLL PEPPE
serie a
Milan, Leao non sarà convocato contro il Lecce
00:01:46 min
| 1 giorno fa
florenzi ritiro calcio videoflorenzi ritiro calcio video
serie a
Florenzi si ritira: "Grazie di tutto, è stato bellissimo"
00:01:21 min
PROMO SERIE A MD2 LANCIO MIX_3738584PROMO SERIE A MD2 LANCIO MIX_3738584
serie a
Serie A, 2^ giornata: tre partite live su Sky
00:00:30 min
| 1 giorno fa
buffonbuffon
serie a
Buffon: "Donnarumma è e sarà un punto di forza dell'Italia"
00:03:29 min
| 1 giorno fa
DI LORENZO INTEGRALEDI LORENZO INTEGRALE
serie a
Di Lorenzo: "Vogliamo fare una grande stagione"
00:03:18 min
| 1 giorno fa
