Juric: "Avremmo potuto segnare di più. Scamacca in crescita"

00:00:47 min
|
44 minuti fa
TUDORTUDOR
serie a
Tudor: "Contento perché la prima non è mai semplice"
00:00:47 min
| 54 minuti fa
NAPOLI CLUBNAPOLI CLUB
serie a
Napoli più forte con De Bruyne: in Champions basterà?
00:03:44 min
| 9 ore fa
INTER CLUBINTER CLUB
serie a
Bergomi: "Inter in continuità ma con riserve più funzionali"
00:02:33 min
| 9 ore fa
VLAHOVIC CLUBVLAHOVIC CLUB
serie a
Vlahovic-gol, la Juve deve tenerlo o no? Dibattito al Club
00:04:03 min
| 9 ore fa
DAVID CLUBDAVID CLUB
serie a
La Juve alla scoperta di David: gol e non solo. L’analisi
00:05:00 min
| 9 ore fa
COMO CLUBCOMO CLUB
serie a
Non solo Nico Paz: perché il Como può puntare all’Europa
00:03:58 min
| 9 ore fa
MILAN CLUBMILAN CLUB
serie a
Milan, il mercato per rialzarsi: ma Harder è l'uomo giusto?
00:02:35 min
| 9 ore fa
CONF CHIVUCONF CHIVU
serie a
Chivu prima di inter-Torino: "Siamo un cantiere aperto"
00:06:30 min
| 20 ore fa
COLL MANGIANTE SU BAILEYCOLL MANGIANTE SU BAILEY
serie a
Roma, per Bailey lesione al retto femorale: out 4 settimane
00:01:05 min
| 21 ore fa
de bruynede bruyne
serie a
Napoli, De Bruyne: è l'intensità che fa la differenza
00:01:41 min
| 1 giorno fa
allegri confallegri conf
serie a
Allegri dopo Milan-Cremonese: "Non c'è percezione pericolo"
00:07:42 min
| 1 giorno fa
nicola cremonesenicola cremonese
serie a
Nicola: "Risultato straordinario, giocato con intensità"
00:02:13 min
| 1 giorno fa
