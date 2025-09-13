La prima in A della ‘Refcam’: Juve-Inter vista dall’arbitro

La sfida tra Juve e Inter ha visto il debutto in Serie A della Refcam (dall’inglese referee, cioè arbitro). All’archetto del microfono posizionato sull’orecchio destro dell’arbitro Andrea Colombo è stata infatti applicata una mini telecamera che ha mostrato per la prima volta la soggettiva del direttore di gara. Uno strumento di soli 6 grammi ma ad alta risoluzione che ha permesso agli spettatori a casa di vedere il punto di vista dell’arbitro: dai dialoghi con i calciatori (è successo con i due fratelli Thuram) o gli allenatori (Colombo ha spiegato di fronte a Tudor le sue decisioni), fino alla prospettiva dell’arbitro durante il match in occasione dei sette gol segnati allo Stadium.