Tudor: "Grande vittoria contro grande squadra"

00:07:15 min
|
1 ora fa
juventus inter carlos augusto conferenzajuventus inter carlos augusto conferenza
serie a
C. Augusto: "Concentrazione non c’entra, ko per dettagli"
00:03:39 min
| 2 minuti fa
pubblicità
juventus inter adzic conferenzajuventus inter adzic conferenza
serie a
Adzic: "Che sogno giocare nella Juve e fare un gol così"
00:04:49 min
| 11 minuti fa
juve inter chivu conferenzajuve inter chivu conferenza
serie a
Chivu: "Non dobbiamo vergognarci di fare ciò che serve"
00:06:20 min
| 42 minuti fa
juve inter ref camjuve inter ref cam
serie a
La prima in A della ‘Refcam’: Juve-Inter vista dall’arbitro
00:00:26 min
| 1 ora fa
CONF PISACANE CAGLIARI PARMACONF PISACANE CAGLIARI PARMA
serie a
Pisacane: "Nel primo tempo ci ha salvati Caprile"
00:00:54 min
| 2 ore fa
CONF CUESTA CAGLIARI PARMACONF CUESTA CAGLIARI PARMA
serie a
Cuesta: "Ci è mancata concretezza, male in attacco"
00:00:47 min
| 2 ore fa
CONF ATALANTACONF ATALANTA
serie a
Juric: "Lookman? L'Atalanta ha bisogno di altre cose"
00:00:46 min
| 5 ore fa
CONF SARRICONF SARRI
serie a
Sarri: "Il Sassuolo ha elementi offensivi di livello"
00:01:03 min
| 5 ore fa
CONF BLOB ALLEGRI LUNGA_4706274CONF BLOB ALLEGRI LUNGA_4706274
serie a
Allegri: "Bisogna lavorare tutti nella stessa direzione"
00:01:38 min
| 7 ore fa
CONF ALLEGRICONF ALLEGRI
serie a
Allegri: "Leao probabilmente tornerà contro il Napoli"
00:01:57 min
| 9 ore fa
FORMAZIONI JUVE INTERFORMAZIONI JUVE INTER
serie a
Juve, Vlahovic favorito su David. Inter con Akanji titolare
00:04:50 min
| 7 ore fa
SKY TECH JUVESKY TECH JUVE
serie a
Sky Sport Tech, come attacca la nuova Juve di Tudor
00:05:14 min
| 10 ore fa
juventus inter carlos augusto conferenzajuventus inter carlos augusto conferenza
serie a
C. Augusto: "Concentrazione non c’entra, ko per dettagli"
00:03:39 min
| 2 minuti fa
juventus inter adzic conferenzajuventus inter adzic conferenza
serie a
Adzic: "Che sogno giocare nella Juve e fare un gol così"
00:04:49 min
| 11 minuti fa
juve inter chivu conferenzajuve inter chivu conferenza
serie a
Chivu: "Non dobbiamo vergognarci di fare ciò che serve"
00:06:20 min
| 42 minuti fa
juve inter ref camjuve inter ref cam
serie a
La prima in A della ‘Refcam’: Juve-Inter vista dall’arbitro
00:00:26 min
| 1 ora fa
CONF PISACANE CAGLIARI PARMACONF PISACANE CAGLIARI PARMA
serie a
Pisacane: "Nel primo tempo ci ha salvati Caprile"
00:00:54 min
| 2 ore fa
CONF CUESTA CAGLIARI PARMACONF CUESTA CAGLIARI PARMA
serie a
Cuesta: "Ci è mancata concretezza, male in attacco"
00:00:47 min
| 2 ore fa
CONF ATALANTACONF ATALANTA
serie a
Juric: "Lookman? L'Atalanta ha bisogno di altre cose"
00:00:46 min
| 5 ore fa
CONF SARRICONF SARRI
serie a
Sarri: "Il Sassuolo ha elementi offensivi di livello"
00:01:03 min
| 5 ore fa
CONF BLOB ALLEGRI LUNGA_4706274CONF BLOB ALLEGRI LUNGA_4706274
serie a
Allegri: "Bisogna lavorare tutti nella stessa direzione"
00:01:38 min
| 7 ore fa
CONF ALLEGRICONF ALLEGRI
serie a
Allegri: "Leao probabilmente tornerà contro il Napoli"
00:01:57 min
| 9 ore fa
FORMAZIONI JUVE INTERFORMAZIONI JUVE INTER
serie a
Juve, Vlahovic favorito su David. Inter con Akanji titolare
00:04:50 min
| 7 ore fa
SKY TECH JUVESKY TECH JUVE
serie a
Sky Sport Tech, come attacca la nuova Juve di Tudor
00:05:14 min
| 10 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità