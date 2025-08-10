Juve, la probabile formazione contro il Borussia Dortmund

Ultime di formazione sulla Juventus con Francesco Cosatti, verso l'amichevole con il Borussia Dortmund oggi, 10 agosto, alle 17.30. Ultimo match che va a chiudere il ritiro estivo prima dell'esordio in campionato all'Allianz Stadium col Parma. Intanto Tudor vuole puntare sul 3-4-2-1, con un solo ballottaggio al momento in difesa tra Kalulu e Kelly, con la certezza invece di Bremer davanti a Di Gregorio. Sono attesi tanti tifosi al Signal Iduna Park anche per l'addio ufficiale al calcio di Mats Hummels – difensore tedesco ex Roma.

