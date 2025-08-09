Nel video Francesco Cosatti racconta le ultime di formazione sulla Juventus, impegnata il 10 agosto alle 17.30 a Dortmund nell’amichevole contro il Borussia che chiude il ritiro estivo. Mancherà Nico Gonzalez, che accusa un fastidio muscolare. Un test importante invece per i volti nuovi (Joao Mario e David), così come per Bremer e Koopmeiners, sui quali ha speso parole importanti alla vigilia Tudor. La Juventus tornerà in campo il 13 agosto nell’amichevole in famiglia contro la Next Gen e il 16 agosto in casa dell’Atalanta nel Trofeo Achille e Cesare Bortolotti, in attesa del debutto in campionato all’Allianz Stadium col Parma.