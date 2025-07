Doppia seduta di allenamento oggi alla Continassa per la Juventus. Douglas Luiz, dopo essere arrivato qualche giorno fa, si sta allenando in gruppo. Lavoro con i compagni anche per Bremer e Cabal dopo i gravi infortuni. Domani 30 luglio alle ore 14.30 si terrà invece la conferenza di presentazione del nuovo acquisto Jonathan David.