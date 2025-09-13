Adzic: "Che sogno giocare nella Juve e fare un gol così"

Nel post partita di Juve-Inter, le parole di Vasilije Adzic, il centrocampista 19enne che ha deciso il derby d’Italia con un gran gol al ’91: "E’ veramente un sogno, prima di tutto giocare per la Juve, poi fare il gol della vittoria in una partita così importante -ha detto il classe 2006 del Montenegro- Per me e anche per Tudor è importante che io migliori la fase difensiva ma io voglio imparare tutto. Voglio dimostrare che posso giocare qui, questo è il mio obiettivo". Quindi sulla vittoria: "E’ molto importante perché abbiamo vinto il derby d’Italia ma andiamo avanti partita dopo partita, la Juve è il club più grande in Italia e vedremo cosa succederà. Tudor ha creato una mentalità. Cosa mi ha detto Vlahovic dopo il gol? Cinquanta volte ‘magico’, lui e Kostic sono grandi amici, mi parlano sempre e parliamo la stessa lingua e questo è importante per me".