Cambiaso: "Pronti e carichi, Tudor ci sta facendo correre"

Il calciatore della Juventus è stato tra i premiati del Premio Gentleman: "Una stagione lunga e dura, però siamo pronti e carichi, ci stiamo allenando tanto. Sono arrivato di corsa anche qua perché il mister ci ha fatto correre parecchio". Poi sul premio ricevuto: "Fa un po' ridere riceverlo ora che sono squalificato, però mi gratifica molto e mi aiuta a essere sempre più corretto in campo". Cambiaso, infatti, sconterà sabato contro l'Inter la seconda delle 2 giornate di squalifica rimediate a causa del rosso diretto nella prima gara di campionato contro il Parma.