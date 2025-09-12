Capello: "Viste due Inter, nella Juve uno spirito positivo"

00:08:29 min
|
1 ora fa

Fabio Capello, a Sky Sport 24, ha presentato il derby d'Italia tra Juventus e Inter in programma sabato alle 18.00: "La sfida di Chivu è quella di far dimenticare ai propri giocatori la sconfitta con il Psg. Calhanoglu e Barella non mi hanno soddisfatto, in questo avvio di stagione. Abbiamo visto due Inter diverse. La Juventus ha fatto un buon mercato, non ha problemi in difesa, ha un centrocampo equilibrato e mi sembra di vedere uno spirito interessante da parte di tutti, soprattutto di Vlahovic che quando entra fa la differenza".

capello romacapello roma
serie a
Capello: "Roma, Gasperini già nella testa dei giocatori"
00:01:38 min
| 1 ora fa
capello milancapello milan
serie a
Capello: "E' un Milan che deve trovare qualcosa di più"
00:03:17 min
| 1 ora fa
CAPELLO NAPOLICAPELLO NAPOLI
serie a
Capello: "Al Napoli e a Conte mancherà Lukaku"
00:01:51 min
| 1 ora fa
COLL DI STEFANOCOLL DI STEFANO
serie a
Milan, Rabiot si candida per una maglia da titolare
00:01:58 min
| 2 ore fa
LOOKMANLOOKMAN
serie a
Atalanta, se Lookman si allenerà in gruppo sarà convocato
00:00:59 min
| 2 ore fa
roma torino formazione newsroma torino formazione news
serie a
Roma, le ultime di formazione in vista del Torino
00:01:36 min
| 3 ore fa
inter-partenza-pullman-appiano-gentileinter-partenza-pullman-appiano-gentile
serie a
Inter, la partenza del pullman da Appiano Gentile
00:00:20 min
| 4 ore fa
CONTECONTE
serie a
Conte: "E' arrivato il momento della verità"
00:05:54 min
| 6 ore fa
CONF TUDORCONF TUDOR
serie a
Tudor: "Sensazioni buone, io sono positivo"
00:02:00 min
| 7 ore fa
CONF PIOLICONF PIOLI
serie a
Pioli: "Emozionato per il ritorno al Franchi"
00:03:44 min
| 8 ore fa
CONF CHIVUCONF CHIVU
serie a
Chivu: "Bisogna avere serenità ed energia giusta"
00:01:58 min
| 9 ore fa
BOVEBOVE
serie a
Milan, nel pomeriggio l'allenamento verso il Bologna
00:02:27 min
| 9 ore fa
