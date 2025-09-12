Capello: "Viste due Inter, nella Juve uno spirito positivo"

Fabio Capello, a Sky Sport 24, ha presentato il derby d'Italia tra Juventus e Inter in programma sabato alle 18.00: "La sfida di Chivu è quella di far dimenticare ai propri giocatori la sconfitta con il Psg. Calhanoglu e Barella non mi hanno soddisfatto, in questo avvio di stagione. Abbiamo visto due Inter diverse. La Juventus ha fatto un buon mercato, non ha problemi in difesa, ha un centrocampo equilibrato e mi sembra di vedere uno spirito interessante da parte di tutti, soprattutto di Vlahovic che quando entra fa la differenza".