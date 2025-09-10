Carlos Augusto: "Con la Juve faremo una grande partita"

Il difensore nerazzurro è intervenuto su Sky Sport nel corso del Premio Gentlemen. "Quello che è successo nell'ultima partita non lo volevamo. Siamo l'Inter e vogliamo vincere tutte le partite. Però il nostro gruppo sa capire questi momenti, abbiamo una grande partita da giocare sabato. Ci troviamo bene tra di noi, con lo staff, abbiamo lavorato tanto e credo che faremo una grande partita". Su Juve-Inter: "È solo la terza di campionato ma si sa che se vinci partite così il morale si alza. È bello vincere i big match, faremo di tutto affinché accada". Sulle differenze tra Chivu e Inzaghi: "Ci sono tante cose diverse, ma dico l’intensità. A Chivu piace lavorare tanto durante gli allenamenti, questo tipo di lavoro lo apprezzo. L’allenatore e il suo staff sono bravi e credo che farà bene con noi".