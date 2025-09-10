Carlos Augusto: "Con la Juve faremo una grande partita"

00:02:29 min
|
1 ora fa

Il difensore nerazzurro è intervenuto su Sky Sport nel corso del Premio Gentlemen. "Quello che è successo nell'ultima partita non lo volevamo. Siamo l'Inter e vogliamo vincere tutte le partite. Però il nostro gruppo sa capire questi momenti, abbiamo una grande partita da giocare sabato. Ci troviamo bene tra di noi, con lo staff, abbiamo lavorato tanto e credo che faremo una grande partita". Su Juve-Inter: "È solo la terza di campionato ma si sa che se vinci partite così il morale si alza. È bello vincere i big match, faremo di tutto affinché accada". Sulle differenze tra Chivu e Inzaghi: "Ci sono tante cose diverse, ma dico l’intensità. A Chivu piace lavorare tanto durante gli allenamenti, questo tipo di lavoro lo apprezzo. L’allenatore e il suo staff sono bravi e credo che farà bene con noi".

CAMBIASOCAMBIASO
serie a
Cambiaso: "Pronti e carichi, Tudor ci sta facendo correre"
00:01:34 min
| 25 minuti fa
pubblicità
INTV LEAOINTV LEAO
serie a
Leao: "Infortunio? Lavoro per tornare senza prendere rischi"
00:03:18 min
| 57 minuti fa
INTV DS COMOINTV DS COMO
serie a
Ludi: "Fabregas ci entusiasma, ha scelto di restare al Como"
00:05:07 min
| 57 minuti fa
MILAN GABBIAMILAN GABBIA
serie a
Gabbia: "Allegri bravo, lavoriamo ogni giorno sulla difesa"
00:04:48 min
| 1 ora fa
COLL MODUGNOCOLL MODUGNO
serie a
Napoli, senza Rrahmani c'è Beukema. Lucca più di Hojlund
00:02:53 min
| 3 ore fa
COLL BAIOCCHINICOLL BAIOCCHINI
serie a
Milan, Leao ancora a parte: verso il no per il Bologna
00:01:59 min
| 4 ore fa
COLL BARZACOLL BARZA
serie a
Inter, sono rientrati i nazionali: domani atteso Lautaro
00:01:39 min
| 7 ore fa
COLL MANGIANTECOLL MANGIANTE
serie a
Roma verso Torino, Dybala-Soulè possibile coppia dal 1'
00:02:04 min
| 8 ore fa
ERROR! SN276707ERROR! SN276707
serie a
90-10 Storie di Calcio con Stefano Borghi, dal 12/09 su Sky
00:00:53 min
| 5 ore fa
ERROR! SN276704ERROR! SN276704
serie a
Al via videopodcast 90/10: prima puntata dedicata a Baggio
00:01:50 min
| 8 ore fa
COLL MODUGNOCOLL MODUGNO
serie a
Napoli, servono i gol: le ultime verso la Fiorentina
00:02:01 min
| 8 ore fa
COLL MODUGNOCOLL MODUGNO
serie a
Il Napoli abbraccia Hojlund: il danese è a Castel Volturno
00:02:14 min
| 1 giorno fa
CAMBIASOCAMBIASO
serie a
Cambiaso: "Pronti e carichi, Tudor ci sta facendo correre"
00:01:34 min
| 25 minuti fa
INTV LEAOINTV LEAO
serie a
Leao: "Infortunio? Lavoro per tornare senza prendere rischi"
00:03:18 min
| 57 minuti fa
INTV DS COMOINTV DS COMO
serie a
Ludi: "Fabregas ci entusiasma, ha scelto di restare al Como"
00:05:07 min
| 57 minuti fa
MILAN GABBIAMILAN GABBIA
serie a
Gabbia: "Allegri bravo, lavoriamo ogni giorno sulla difesa"
00:04:48 min
| 1 ora fa
COLL MODUGNOCOLL MODUGNO
serie a
Napoli, senza Rrahmani c'è Beukema. Lucca più di Hojlund
00:02:53 min
| 3 ore fa
COLL BAIOCCHINICOLL BAIOCCHINI
serie a
Milan, Leao ancora a parte: verso il no per il Bologna
00:01:59 min
| 4 ore fa
COLL BARZACOLL BARZA
serie a
Inter, sono rientrati i nazionali: domani atteso Lautaro
00:01:39 min
| 7 ore fa
COLL MANGIANTECOLL MANGIANTE
serie a
Roma verso Torino, Dybala-Soulè possibile coppia dal 1'
00:02:04 min
| 8 ore fa
ERROR! SN276707ERROR! SN276707
serie a
90-10 Storie di Calcio con Stefano Borghi, dal 12/09 su Sky
00:00:53 min
| 5 ore fa
ERROR! SN276704ERROR! SN276704
serie a
Al via videopodcast 90/10: prima puntata dedicata a Baggio
00:01:50 min
| 8 ore fa
COLL MODUGNOCOLL MODUGNO
serie a
Napoli, servono i gol: le ultime verso la Fiorentina
00:02:01 min
| 8 ore fa
COLL MODUGNOCOLL MODUGNO
serie a
Il Napoli abbraccia Hojlund: il danese è a Castel Volturno
00:02:14 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità