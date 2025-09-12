Juve, Tudor pensa a Koopmeiners al posto di Conceiçao

00:01:31 min
|
51 minuti fa
CONF PIOLICONF PIOLI
serie a
Pioli: "Emozionato per il ritorno al Franchi"
00:03:44 min
| 6 minuti fa
pubblicità
CONF CHIVUCONF CHIVU
serie a
Chivu: "Bisogna avere serenità ed energia giusta"
00:01:58 min
| 57 minuti fa
BOVEBOVE
serie a
Milan, nel pomeriggio l'allenamento verso il Bologna
00:02:27 min
| 1 ora fa
SALUCCI INTVSALUCCI INTV
serie a
Napoli, Lucca preferito a Hojlund a Firenze
00:01:52 min
| 54 minuti fa
COLL PAVENTI INTERCOLL PAVENTI INTER
serie a
Inter, le probabili scelte verso la Juventus
00:01:18 min
| 1 ora fa
CONF RABIOTCONF RABIOT
serie a
Rabiot: "Il Milan è uno dei migliori club al mondo"
00:03:07 min
| 2 ore fa
COLL DI STEFANO MILANCOLL DI STEFANO MILAN
serie a
Milan, per Rabiot primo allenamento: francese già in gruppo
00:02:35 min
| 19 ore fa
CORNER PETRUCCI LAZIOCORNER PETRUCCI LAZIO
serie a
Sassuolo-Lazio: probabili formazioni, Rovella a rischio
00:01:55 min
| 20 ore fa
CONF COMOLLI SU ZHEGROVA E OPENDA_3704233CONF COMOLLI SU ZHEGROVA E OPENDA_3704233
serie a
Comolli: "Estro e velocità, perché ho voluto Edon e Lois"
00:00:41 min
| 20 ore fa
COLL BARZAGHI INTERCOLL BARZAGHI INTER
serie a
Inter, in difesa possibile chance per Akanji contro la Juve
00:02:00 min
| 22 ore fa
STEFANO BORGHISTEFANO BORGHI
serie a
Stefano Borghi presenta '90/10': venerdì la prima puntata
00:00:52 min
| 22 ore fa
COLL UGOLINI NAPOLICOLL UGOLINI NAPOLI
serie a
Verso Fiorentina-Napoli: le ultime sulla formazione di Conte
00:02:14 min
| 23 ore fa
CONF PIOLICONF PIOLI
serie a
Pioli: "Emozionato per il ritorno al Franchi"
00:03:44 min
| 6 minuti fa
CONF CHIVUCONF CHIVU
serie a
Chivu: "Bisogna avere serenità ed energia giusta"
00:01:58 min
| 57 minuti fa
BOVEBOVE
serie a
Milan, nel pomeriggio l'allenamento verso il Bologna
00:02:27 min
| 1 ora fa
SALUCCI INTVSALUCCI INTV
serie a
Napoli, Lucca preferito a Hojlund a Firenze
00:01:52 min
| 54 minuti fa
COLL PAVENTI INTERCOLL PAVENTI INTER
serie a
Inter, le probabili scelte verso la Juventus
00:01:18 min
| 1 ora fa
CONF RABIOTCONF RABIOT
serie a
Rabiot: "Il Milan è uno dei migliori club al mondo"
00:03:07 min
| 2 ore fa
COLL DI STEFANO MILANCOLL DI STEFANO MILAN
serie a
Milan, per Rabiot primo allenamento: francese già in gruppo
00:02:35 min
| 19 ore fa
CORNER PETRUCCI LAZIOCORNER PETRUCCI LAZIO
serie a
Sassuolo-Lazio: probabili formazioni, Rovella a rischio
00:01:55 min
| 20 ore fa
CONF COMOLLI SU ZHEGROVA E OPENDA_3704233CONF COMOLLI SU ZHEGROVA E OPENDA_3704233
serie a
Comolli: "Estro e velocità, perché ho voluto Edon e Lois"
00:00:41 min
| 20 ore fa
COLL BARZAGHI INTERCOLL BARZAGHI INTER
serie a
Inter, in difesa possibile chance per Akanji contro la Juve
00:02:00 min
| 22 ore fa
STEFANO BORGHISTEFANO BORGHI
serie a
Stefano Borghi presenta '90/10': venerdì la prima puntata
00:00:52 min
| 22 ore fa
COLL UGOLINI NAPOLICOLL UGOLINI NAPOLI
serie a
Verso Fiorentina-Napoli: le ultime sulla formazione di Conte
00:02:14 min
| 23 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità