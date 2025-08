Nuova stagione, nuovo Koopmeiners. Dopo l'investimento fatto dai bianconeri la scorsa estate per il centrocampista che non ha reso le aspettative, l'olandese è pronto a prendersi maggiori responsabilità nella Juventus di Igor Tudor. L'allenatore lo ha provato nelle prime uscite amichevoli anche nei due in mezzo al campo nel 3-4-2-1.