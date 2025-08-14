Tudor: "E' stata una bella giornata. Dispiace per Vlahovic"

Così Igor Tudor dopo l'amichevole contro la Next Gen, giocata allo Juventus Stadium: "Ogni aspetto tecnico passa in secondo piano, oggi l'importante è la festa della famiglia bianconera e volevo giocare almeno 20 minuti del secondo tempo, ma è stata una bella giornata", ha spiegato al termine del test match. Poi la difesa su Vlahovic dopo i fischi: "Mi dispiace, si allena bene ed è un giocatore della Juve". Sui prossimi impegni dei bianconeri: "Abbiamo solo l'amichevole contro l'Atalanta, ormai manca poco e continuiamo a lavorare sul serio: la proprietà e John Elkann vogliono il bene della Juve e che si fanno le cose nel miglior modo possibile, noi dobbiamo sempre dare il 100% perché è anche un valore della vita".