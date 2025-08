La Juventus, dopo il pareggio per 2-2 contro la Reggiana con i gol di Conceicao e Vlahovic, è arrivata in Germania per il ritiro presso l'Adidas HQ a Herzogenaurach. Domenica 10 la trasferta tedesca finirà con l'amichevole di Dortmund contro i padroni di casa del Borussia in programma alle 17:30.