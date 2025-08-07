Chiudi Menu
Sport
Calcio
Serie A
Juve: pomeriggio libero in ritiro, in serata...Il programma
00:02:44 min
|
2 ore fa
serie a
Roma, allenamento in corso nel ritiro di Burton: le immagini
00:03:40 min
| 2 ore fa
serie a
Pallone d'Oro, Condò: "Sorpreso da assenza Inzaghi"
00:04:42 min
| 2 ore fa
serie a
Inter, la probabile formazione per l'amichevole col Monaco
00:01:44 min
| 5 ore fa
serie a
Napoli, Gutierrez vicino, piace Kevin: il punto
00:02:43 min
| 19 ore fa
serie a
Milan, lo United può aprire al prestito di Hojlund
00:02:49 min
| 19 ore fa
serie a
Modesto: "In gruppo anche i partenti, alla Juve si fa così"
00:01:21 min
| 19 ore fa
serie a
Serie A, annuncio in campo e Var: gli arbitri si esercitano
00:01:28 min
| 2 giorni fa
serie a
Milinkovic-Savic: "Difficile dire no a uno come Conte"
00:04:52 min
| 2 giorni fa
serie a
Rocchi: "Var? È ora di passare dal chiaro errore all'errore"
00:01:17 min
| 2 giorni fa
serie a
Rocchi: "Comunicheremo la decisione Var a tutto lo stadio"
00:00:45 min
| 2 giorni fa
serie a
Milan news, test per Modric e Gimenez: tutti con Allegri
00:02:18 min
| 2 giorni fa
serie a
Un nuovo Koopmeiners per la Juventus: l'obiettivo di Tudor
00:02:00 min
| 3 giorni fa
serie a
