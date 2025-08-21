Chiudi Menu
Sport
Calcio
Serie A
Tudor: "Campionato con il mercato aperto è pazzia”
00:01:22 min
|
23 minuti fa
serie a
Joao Mario: "Orgoglioso di far parte della Juventus"
00:06:23 min
| 5 ore fa
serie a
Roma, Bailey tornerà dopo la sosta
00:01:12 min
| 7 ore fa
serie a
Milan, Chukwueze recupera: le news dall'allenamento
00:00:52 min
| 7 ore fa
serie a
Roma, problema muscolare in allenamento per Bailey
00:00:32 min
| 1 giorno fa
serie a
Napoli, per Lukaku niente intervento chirurgico
00:00:43 min
| 1 giorno fa
serie a
Raspadori: "Scegliere l'Atletico Madrid è stato semplice"
00:01:00 min
| 1 giorno fa
serie a
Zapata: "Infortunio? Lavorato tanto per esserci"
00:00:59 min
| 1 giorno fa
serie a
Torino, Zapata: "Io e Simeone insieme? Perché no"
00:00:31 min
| 1 giorno fa
serie a
Nazionale, il Ct Gattuso in visita al Milan
00:02:23 min
| 1 giorno fa
serie a
Juventus: i possibili nomi per la prima contro il Parma
00:02:12 min
| 1 giorno fa
serie a
Milan, chance Gimenez: al posto di Leao contro la Cremonese
00:02:56 min
| 1 giorno fa
serie a
Stop alle aggressioni: l'appello degli arbitri di Serie A
00:02:04 min
| 2 giorni fa
