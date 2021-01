L'AS Roma e l’Associazione Italiana Persone Down uniscono le forze e lanciano la campagna One Goal. L’iniziativa ha come obiettivo la promozione dell’inclusione lavorativa e sociale e prevede il lancio di una raccolta fondi internazionale per favorire la realizzazione di corsi di autonomia e di percorsi formativi di inserimento al lavoro dei ragazzi con sindrome di Down.