Sport
Calcio
Serie A
Inter-Sassuolo: le ultime sulle condizioni di Lautaro
00:01:14 min
|
13 minuti fa
serie a
Parma, Cuesta: "Ci aspettiamo una Cremonese forte"
00:00:40 min
| 6 minuti fa
serie a
Cuesta: "La Cremonese trasmette i valori del suo allenatore"
00:00:34 min
| 6 minuti fa
serie a
Lecce-Cagliari, Pisacane: "Per noi l'andata di una finale"
00:01:25 min
| 13 ore fa
serie a
Di Francesco: "Abbiamo sofferto fisicamente"
00:01:25 min
| 13 ore fa
serie a
Udinese Milan, Runjaic: "Non possiamo fare errori"
00:00:34 min
| 15 ore fa
serie a
Italiano: "Il Genoa è una squadra forte, siamo preparati"
00:00:56 min
| 15 ore fa
serie a
Vieira: "Ci aspettiamo un Bologna aggressivo, noi pronti"
00:00:59 min
| 15 ore fa
serie a
Zanetti: "Con la Juve oltre noi stessi per un risultato"
00:00:59 min
| 15 ore fa
serie a
Fabregas su Morata: "Deve crescere ma sono sicuro farà bene"
00:00:53 min
| 19 ore fa
serie a
Verona-Juve, Bremer verso un turno di riposo
00:01:56 min
| 20 ore fa
serie a
Milan, il video della partenza per la trasferta di Udine
00:01:29 min
| 20 ore fa
serie a
Pioli: "Voglio una Fiorentina vincente, Como un'opportunità"
00:04:13 min
| 22 ore fa
serie a
Playlist di tendenza
Highlights Serie A
11 video
|
Gol Serie A
Mondiale per Club
37 video
|
Altro
Scudetto Napoli 2025, la festa nel mondo
10 video
|
Serie A
