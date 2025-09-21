Gasperini: "Ho deciso martedì che avrebbe giocato Lorenzo"

La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini dopo Lazio-Roma 0-1 della 4^ giornata di Serie A stagione 2025-26. "Un risultato che fa felice la gente, che dà morale alla squadra. Possiamo fare molto bene, dobbiamo migliorare, ma vincere aiuta. Pellegrini? Ho iniziato a pensare martedì in allenamento vedo un giocatore forte, serve farlo diventare un atleta con personalità e di grande rendimento. Ha 29 anni, gioca con poco dispendio perché ha qualità. Oggi è uscito per via i crampi. Lui può essere un calciatore eccellente dal punto di vista atletico" .