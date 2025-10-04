Lazio-Toro, forfait di Zaccagni per risentimento muscolare

00:02:29 min
|
16 ore fa
COMMENTO MILANCOMMENTO MILAN
serie a
Costacurta: "La forza del Milan: è squadra anche senza Leao"
00:00:39 min
| 4 ore fa
pubblicità
COMMENTO JUVECOMMENTO JUVE
serie a
Condò: "Juve, sul centravanti ancora troppi equivoci"
00:02:16 min
| 4 ore fa
CONDO SU INTERCONDO SU INTER
serie a
Condò: "Inter convincente, ha fatto un 2° stint molto buono"
00:01:06 min
| 4 ore fa
CONF DIMARCOCONF DIMARCO
serie a
Dimarco: "Ho sofferto un po', ma Chivu mi sta aiutando"
00:02:29 min
| 6 ore fa
CONF CHIVUCONF CHIVU
serie a
Chivu: "Abbiamo vinto con qualità, passione e divertimento"
00:07:41 min
| 6 ore fa
CORSA DI MARESCACORSA DI MARESCA
serie a
Maresca come Mourinho, corsa sfrenata al gol del Chelsea
00:00:48 min
| 7 ore fa
CONF TUDORCONF TUDOR
serie a
Juventus-Milan, Tudor: "Abbiamo una chiara identità"
00:02:01 min
| 13 ore fa
CONF TUDOR PRE MILAN SU MODRIC_3945103CONF TUDOR PRE MILAN SU MODRIC_3945103
serie a
Tudor su Modric: "Nessuno come lui, ma spero che domani..."
00:00:53 min
| 13 ore fa
ALLEGRI NON SBAGLIO PANCHINAALLEGRI NON SBAGLIO PANCHINA
serie a
Allegri: "Rischio di sbagliare panchina? Le hanno invertite"
00:00:46 min
| 16 ore fa
CONF ALLEGRICONF ALLEGRI
serie a
Allegri: "Dovremo essere bravi a passare una bella sosta"
00:02:06 min
| 17 ore fa
INTV OSTIGARD SU NAPOLI GENOA LUNGA MUSICATA xcode mix 238_3745085INTV OSTIGARD SU NAPOLI GENOA LUNGA MUSICATA xcode mix 238_3745085
serie a
Ostigard: "Napoli forte ma proveremo a vincerla"
00:02:58 min
| 17 ore fa
INTV GROSSOINTV GROSSO
serie a
Grosso: "Problemino per Berardi, non volevamo rischiare"
00:00:30 min
| 1 giorno fa
COMMENTO MILANCOMMENTO MILAN
serie a
Costacurta: "La forza del Milan: è squadra anche senza Leao"
00:00:39 min
| 4 ore fa
COMMENTO JUVECOMMENTO JUVE
serie a
Condò: "Juve, sul centravanti ancora troppi equivoci"
00:02:16 min
| 4 ore fa
CONDO SU INTERCONDO SU INTER
serie a
Condò: "Inter convincente, ha fatto un 2° stint molto buono"
00:01:06 min
| 4 ore fa
CONF DIMARCOCONF DIMARCO
serie a
Dimarco: "Ho sofferto un po', ma Chivu mi sta aiutando"
00:02:29 min
| 6 ore fa
CONF CHIVUCONF CHIVU
serie a
Chivu: "Abbiamo vinto con qualità, passione e divertimento"
00:07:41 min
| 6 ore fa
CORSA DI MARESCACORSA DI MARESCA
serie a
Maresca come Mourinho, corsa sfrenata al gol del Chelsea
00:00:48 min
| 7 ore fa
CONF TUDORCONF TUDOR
serie a
Juventus-Milan, Tudor: "Abbiamo una chiara identità"
00:02:01 min
| 13 ore fa
CONF TUDOR PRE MILAN SU MODRIC_3945103CONF TUDOR PRE MILAN SU MODRIC_3945103
serie a
Tudor su Modric: "Nessuno come lui, ma spero che domani..."
00:00:53 min
| 13 ore fa
ALLEGRI NON SBAGLIO PANCHINAALLEGRI NON SBAGLIO PANCHINA
serie a
Allegri: "Rischio di sbagliare panchina? Le hanno invertite"
00:00:46 min
| 16 ore fa
CONF ALLEGRICONF ALLEGRI
serie a
Allegri: "Dovremo essere bravi a passare una bella sosta"
00:02:06 min
| 17 ore fa
INTV OSTIGARD SU NAPOLI GENOA LUNGA MUSICATA xcode mix 238_3745085INTV OSTIGARD SU NAPOLI GENOA LUNGA MUSICATA xcode mix 238_3745085
serie a
Ostigard: "Napoli forte ma proveremo a vincerla"
00:02:58 min
| 17 ore fa
INTV GROSSOINTV GROSSO
serie a
Grosso: "Problemino per Berardi, non volevamo rischiare"
00:00:30 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità