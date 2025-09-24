Il big match di domenica sera di San Siro contro il Napoli si avvicina e i prossimi giorni (giovedì e venerdì) saranno decisivi per capire le condizioni di Leao e il suo recupero, che ormai sembra avvenuto. Se tutto andrà bene il portoghese - out dallo scorso 17 agosto in Coppa Italia contro il Bari - dovrebbe esserci, verosimilmente dalla panchina. Il problema al polpaccio è superato dal punto di vista medico, da capire il punto atletico del 10 rossonero. Con Peppe Di Stefano le ultime news da Milanello.