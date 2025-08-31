Modric: "Qui per vincere, pensiamo in grande"

Dopo il suo primo assist in Serie A (pennellata sulla testa di Loftus-Cheek per il gol del vantaggio del Milan a Lecce), Luka Modric parla a Sky: “Volevamo cancellare la sconfitta alla prima partita: possiamo ancora migliorare e lo faremo. Con la qualità che abbiamo dobbiamo pensare in grande, non possiamo accontentarci della mediocrità. Sono venuto qui per vincere e abbiamo tutto per vincere. A Milano sto bene, è tutto perfetto, i compagni mi hanno accolto benissimo e sono felice. Manca solo qualcosa, come trovare casa… ma a parte questo va tutto bene”.