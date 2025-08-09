Chiudi Menu
Sport
Calcio
Serie A
Leeds-Milan 1-1: gol e highlights
00:01:02 min
|
43 minuti fa
serie a
Allegri: "Meravigliato da Jashari, Modric un campione"
00:03:39 min
| 2 ore fa
serie a
Fiorentina-Manchester United, il bilancio dell'amichevole
00:01:32 min
| 2 ore fa
serie a
Juve-Borussia Dortmund, le news sulle probabili formazioni
00:02:01 min
| 1 ora fa
serie a
Milan, la formazione per l'amichevole contro il Leeds
00:01:50 min
| 5 ore fa
serie a
Milan-Leeds, amichevole 'in casa' a Dublino: ecco perché...
00:01:19 min
| 8 ore fa
serie a
Roma, l'omaggio a Diogo Jota di Dybala, Ranieri e Massara
00:02:57 min
| 10 ore fa
serie a
Dimarco: "L'Inter deve lottare per vincere ogni anno"
00:01:09 min
| 20 ore fa
serie a
Cairo: "Simeone giocatore da Toro, ci provai già nel 2017"
00:13:00 min
| 20 ore fa
serie a
Guardiola: "Ci meritiamo tutto, abbiamo fatto grandi cose"
00:01:05 min
| 21 ore fa
serie a
Fabio Capello su come cambia la Serie A dopo il mercato
00:01:29 min
| 11 ore fa
serie a
De Gea e Ferguson: l'incontro prima di Fiorentina-United
00:00:50 min
| 23 ore fa
serie a
Conte: "Bisogna parlare poco e cercare di fare tanto"
00:01:09 min
| 1 giorno fa
serie a
