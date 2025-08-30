Loftus-Cheek, Pulisic: le parole dopo Lecce-Milan

A Via del Mare i rossoneri vincono contro il Lecce 2-0, conquistando tre punti preziosi grazie alle firme di Loftus-Cheek e Pulisic. “Sono molto felice – ha dichiarato il primo – dopo due reti annullate non è facile restare concentrati, ma la mia mentalità è quella di provarci sempre. La fiducia di Allegri? È fondamentale, questa vittoria è molto importante per noi». A chiudere i conti ci ha pensato Pulisic, autore del raddoppio: “La caviglia sta bene e la vittoria ha reso la serata bellissima. Con la Cremonese non avevamo giocato male, ma ci erano mancati quei piccoli dettagli che oggi invece hanno fatto la differenza".

