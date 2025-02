Lucca "toglie" il rigore a Thauvin: segna e viene sostituito

Nella vittoria esterna dell'Udinese in casa del Lecce c'è stato un episodio che ha coinvolto Lorenzo Lucca, autore del gol decisivo. Nel corso del primo tempo l'arbitro Bonacina ha assegnato un calcio di rigore per un fallo di Jean su Lovric: l'attaccante bianconero è andato subito a prendere il pallone per calciare, nonostante il rigorista designato fosse Thauvin. I suoi compagni di squadra hanno provato a fargli cambiare idea, ma il numero 17 dell'Udinese non ne ha voluto sapere. Thauvin, infuriato, si è diretto verso la panchina di Runjaic e ha chiesto di essere sostituito. L'allenatore intanto aveva già mandato a scaldare Iker Bravo e ha risposto a Thauvin che avrebbe sostituito Lucca. Cambio effettutato al 36', esattamente 4 minuti dopo il gol.