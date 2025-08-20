Napoli, per Lukaku niente intervento chirurgico

00:00:43 min
|
1 ora fa
raspadori atletico madrid calciomercato intervistaraspadori atletico madrid calciomercato intervista
serie a
Raspadori: "Scegliere l'Atletico Madrid è stato semplice"
00:01:00 min
| 1 ora fa
pubblicità
INTV ZAPATA SU RITORNOINTV ZAPATA SU RITORNO
serie a
Zapata: "Infortunio? Lavorato tanto per esserci"
00:00:59 min
| 4 ore fa
INTV ZAPATA SU SIMEONEINTV ZAPATA SU SIMEONE
serie a
Torino, Zapata: "Io e Simeone insieme? Perché no"
00:00:31 min
| 4 ore fa
gattuso milan nazionale newsgattuso milan nazionale news
serie a
Nazionale, il Ct Gattuso in visita al Milan
00:02:23 min
| 6 ore fa
COLL COSATTICOLL COSATTI
serie a
Juventus: i possibili nomi per la prima contro il Parma
00:02:12 min
| 6 ore fa
COLL DI STEFANO 2COLL DI STEFANO 2
serie a
Milan, chance Gimenez: al posto di Leao contro la Cremonese
00:02:56 min
| 7 ore fa
CLIP BLOB ARBITRI CONTRO VIOLENZA MIX 250818_0245580CLIP BLOB ARBITRI CONTRO VIOLENZA MIX 250818_0245580
serie a
Stop alle aggressioni: l'appello degli arbitri di Serie A
00:02:04 min
| 23 ore fa
STUDIO ARBITRI ALESSO-FONTANI INTEGRALE_2242204STUDIO ARBITRI ALESSO-FONTANI INTEGRALE_2242204
serie a
Non solo l'announcement: le nuove regole della Serie A
00:14:41 min
| 23 ore fa
Milan LeaoMilan Leao
serie a
Milan, Leao salta la Cremonese: elongazione al polpaccio
00:00:46 min
| 1 giorno fa
lukaku infortunio napoli newslukaku infortunio napoli news
serie a
Infortunio Lukaku, possibile stop di 3 mesi: le ultime
00:01:25 min
| 2 giorni fa
lukaku infortuniolukaku infortunio
serie a
napoli lukaku infortunio news
00:01:06 min
| 2 giorni fa
CONF JURIC POST JUVE_0355905CONF JURIC POST JUVE_0355905
serie a
Juric: "Ci manca qualcosa per competere veramente"
00:00:55 min
| 3 giorni fa
raspadori atletico madrid calciomercato intervistaraspadori atletico madrid calciomercato intervista
serie a
Raspadori: "Scegliere l'Atletico Madrid è stato semplice"
00:01:00 min
| 1 ora fa
INTV ZAPATA SU RITORNOINTV ZAPATA SU RITORNO
serie a
Zapata: "Infortunio? Lavorato tanto per esserci"
00:00:59 min
| 4 ore fa
INTV ZAPATA SU SIMEONEINTV ZAPATA SU SIMEONE
serie a
Torino, Zapata: "Io e Simeone insieme? Perché no"
00:00:31 min
| 4 ore fa
gattuso milan nazionale newsgattuso milan nazionale news
serie a
Nazionale, il Ct Gattuso in visita al Milan
00:02:23 min
| 6 ore fa
COLL COSATTICOLL COSATTI
serie a
Juventus: i possibili nomi per la prima contro il Parma
00:02:12 min
| 6 ore fa
COLL DI STEFANO 2COLL DI STEFANO 2
serie a
Milan, chance Gimenez: al posto di Leao contro la Cremonese
00:02:56 min
| 7 ore fa
CLIP BLOB ARBITRI CONTRO VIOLENZA MIX 250818_0245580CLIP BLOB ARBITRI CONTRO VIOLENZA MIX 250818_0245580
serie a
Stop alle aggressioni: l'appello degli arbitri di Serie A
00:02:04 min
| 23 ore fa
STUDIO ARBITRI ALESSO-FONTANI INTEGRALE_2242204STUDIO ARBITRI ALESSO-FONTANI INTEGRALE_2242204
serie a
Non solo l'announcement: le nuove regole della Serie A
00:14:41 min
| 23 ore fa
Milan LeaoMilan Leao
serie a
Milan, Leao salta la Cremonese: elongazione al polpaccio
00:00:46 min
| 1 giorno fa
lukaku infortunio napoli newslukaku infortunio napoli news
serie a
Infortunio Lukaku, possibile stop di 3 mesi: le ultime
00:01:25 min
| 2 giorni fa
lukaku infortuniolukaku infortunio
serie a
napoli lukaku infortunio news
00:01:06 min
| 2 giorni fa
CONF JURIC POST JUVE_0355905CONF JURIC POST JUVE_0355905
serie a
Juric: "Ci manca qualcosa per competere veramente"
00:00:55 min
| 3 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità