Intervistato dal nostro Matteo Barzaghi, l'amministratore delegato dell'Inter ha parlato di tantissimi temi. In questa anticipazione (la versione integrale andrà in onda dalle 10 di martedì 9 giugno nelle edizioni di Sky Sport 24) Marotta commenta la sconfitta della Serie A durante il Consiglio federale di oggi (la Lega aveva bocciato il sistema dell'algoritmo, poi passato in Consiglio), auspicando una maggiore autonomia decisionale della massima Serie del calcio italiano, così come avviene in Inghilterra