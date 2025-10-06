Matic: "Oggi i giovani giocano troppo alla Playstation"

Durante l'intervista a "Sky Calcio - L'Originale", Nemanja Matic ha parlato dei giovani e del calcio, sottolineando i cambiamenti rispetto alla sua gioventù, passata quasi sempre su un campo da gioco: “La nuova generazione gioca troppo alla Playstation, ci sono così tante cose al di fuori del calcio che non è facile per loro rimanere concentrati sul calcio. Io non avevo tutte queste cose da fare, potevo solo giocare a calcio, basket o pallavolo. Oggi i giovani si allenano due ore al giorno e basta, io in campo ci stavo tutto il giorno”.