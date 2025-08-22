Allegri: "L'obiettivo è giocare la Champions"

00:04:02 min
|
53 minuti fa
INTV LOCATELLI EMBARGATA ORE 12INTV LOCATELLI EMBARGATA ORE 12
serie a
Locatelli: "Un onore sfidare Modric e De Bruyne"
00:02:45 min
| 1 ora fa
pubblicità
INTV TUDOR SU MERCATO APERTO_0757835INTV TUDOR SU MERCATO APERTO_0757835
serie a
Tudor: "Campionato con il mercato aperto è pazzia”
00:01:22 min
| 16 ore fa
CONF JOAO MARIOCONF JOAO MARIO
serie a
Joao Mario: "Orgoglioso di far parte della Juventus"
00:06:23 min
| 22 ore fa
COLL MANGIANTE BAILEYCOLL MANGIANTE BAILEY
serie a
Roma, Bailey tornerà dopo la sosta
00:01:12 min
| 23 ore fa
COLL PEPPECOLL PEPPE
serie a
Milan, Chukwueze recupera: le news dall'allenamento
00:00:52 min
| 23 ore fa
roma bailey infortunio newsroma bailey infortunio news
serie a
Roma, problema muscolare in allenamento per Bailey
00:00:32 min
| 1 giorno fa
lukaku infortunio napoli newslukaku infortunio napoli news
serie a
Napoli, per Lukaku niente intervento chirurgico
00:00:43 min
| 1 giorno fa
raspadori atletico madrid calciomercato intervistaraspadori atletico madrid calciomercato intervista
serie a
Raspadori: "Scegliere l'Atletico Madrid è stato semplice"
00:01:00 min
| 1 giorno fa
INTV ZAPATA SU RITORNOINTV ZAPATA SU RITORNO
serie a
Zapata: "Infortunio? Lavorato tanto per esserci"
00:00:59 min
| 1 giorno fa
INTV ZAPATA SU SIMEONEINTV ZAPATA SU SIMEONE
serie a
Torino, Zapata: "Io e Simeone insieme? Perché no"
00:00:31 min
| 1 giorno fa
gattuso milan nazionale newsgattuso milan nazionale news
serie a
Nazionale, il Ct Gattuso in visita al Milan
00:02:23 min
| 1 giorno fa
COLL COSATTICOLL COSATTI
serie a
Juventus: i possibili nomi per la prima contro il Parma
00:02:12 min
| 1 giorno fa
INTV LOCATELLI EMBARGATA ORE 12INTV LOCATELLI EMBARGATA ORE 12
serie a
Locatelli: "Un onore sfidare Modric e De Bruyne"
00:02:45 min
| 1 ora fa
INTV TUDOR SU MERCATO APERTO_0757835INTV TUDOR SU MERCATO APERTO_0757835
serie a
Tudor: "Campionato con il mercato aperto è pazzia”
00:01:22 min
| 16 ore fa
CONF JOAO MARIOCONF JOAO MARIO
serie a
Joao Mario: "Orgoglioso di far parte della Juventus"
00:06:23 min
| 22 ore fa
COLL MANGIANTE BAILEYCOLL MANGIANTE BAILEY
serie a
Roma, Bailey tornerà dopo la sosta
00:01:12 min
| 23 ore fa
COLL PEPPECOLL PEPPE
serie a
Milan, Chukwueze recupera: le news dall'allenamento
00:00:52 min
| 23 ore fa
roma bailey infortunio newsroma bailey infortunio news
serie a
Roma, problema muscolare in allenamento per Bailey
00:00:32 min
| 1 giorno fa
lukaku infortunio napoli newslukaku infortunio napoli news
serie a
Napoli, per Lukaku niente intervento chirurgico
00:00:43 min
| 1 giorno fa
raspadori atletico madrid calciomercato intervistaraspadori atletico madrid calciomercato intervista
serie a
Raspadori: "Scegliere l'Atletico Madrid è stato semplice"
00:01:00 min
| 1 giorno fa
INTV ZAPATA SU RITORNOINTV ZAPATA SU RITORNO
serie a
Zapata: "Infortunio? Lavorato tanto per esserci"
00:00:59 min
| 1 giorno fa
INTV ZAPATA SU SIMEONEINTV ZAPATA SU SIMEONE
serie a
Torino, Zapata: "Io e Simeone insieme? Perché no"
00:00:31 min
| 1 giorno fa
gattuso milan nazionale newsgattuso milan nazionale news
serie a
Nazionale, il Ct Gattuso in visita al Milan
00:02:23 min
| 1 giorno fa
COLL COSATTICOLL COSATTI
serie a
Juventus: i possibili nomi per la prima contro il Parma
00:02:12 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità