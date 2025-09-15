Italiano: "Il primo tempo mi è piaciuto, il secondo no"

L'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta a San Siro contro il Milan: "Siamo all'inizio, abbiamo ancora da lavorare. Siamo stati troppo macchinosi e scolastici, bravi a far ammonire tre del Milan nel primo tempo ma potevamo sfruttare questa cosa. Il primo tempo mi è piaciuto, il secondo no. Ogni partita dopo ogni sosta è sempre difficile da affrontare. Ci vorranno ancora un po' di partite per fare un'analisi profonda. Bernardeschi deve ritrovare la confidenza con il calcio italiano. Viene da tre anni con un calcio diverso, lui deve rimettersi di nuovo nelle condizioni di avere ritmo e velocità, che richiede il campionato, il mancino è sempre educatissimo, ha voglia ed edntusiasmo. Sono convinto che ci darà grandi soddisfazioni".