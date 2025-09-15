Italiano: "Il primo tempo mi è piaciuto, il secondo no"

00:10:08 min
|
2 ore fa

L'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta a San Siro contro il Milan: "Siamo all'inizio, abbiamo ancora da lavorare. Siamo stati troppo macchinosi e scolastici, bravi a far ammonire tre del Milan nel primo tempo ma potevamo sfruttare questa cosa. Il primo tempo mi è piaciuto, il secondo no. Ogni partita dopo ogni sosta è sempre difficile da affrontare. Ci vorranno ancora un po' di partite per fare un'analisi profonda. Bernardeschi deve ritrovare la confidenza con il calcio italiano. Viene da tre anni con un calcio diverso, lui deve rimettersi di nuovo nelle condizioni di avere ritmo e velocità, che richiede il campionato, il mancino è sempre educatissimo, ha voglia ed edntusiasmo. Sono convinto che ci darà grandi soddisfazioni".

INTER SKY SPORT CLUBINTER SKY SPORT CLUB
serie a
L'Inter di Chivu con meno energia di quella di Inzaghi
00:06:20 min
| 2 ore fa
pubblicità
PREM DIFFERENZE JUVE INTER_0118879PREM DIFFERENZE JUVE INTER_0118879
serie a
Inter, errori individuali e un modo diverso di attaccare
00:03:24 min
| 2 ore fa
SKY SPORT SKILL GOL CALHANOGLUSKY SPORT SKILL GOL CALHANOGLU
serie a
Il gol di Calhanoglu in Juve-Inter allo Sky Sport Skill
00:01:24 min
| 3 ore fa
PREM NUMERI YILDIZ_4346508PREM NUMERI YILDIZ_4346508
serie a
Juventus, nel successo sull'Inter Yildiz è protagonista
00:03:01 min
| 2 ore fa
PREM GOL JUVE DA PIAZZATI_3550528PREM GOL JUVE DA PIAZZATI_3550528
serie a
Inter, gli errori in marcatura sui calci piazzati
00:04:08 min
| 2 ore fa
CONF ALLEGRICONF ALLEGRI
serie a
Allegri: "Rigore? Se il Var dice che non c'è va tolto"
00:05:02 min
| 3 ore fa
GRIGLIA SCUDETTO_2231400GRIGLIA SCUDETTO_2231400
serie a
A Sky Calcio Club la griglia scudetto dopo tre giornate
00:04:10 min
| 2 ore fa
SKY SPORT TECH NAPOLISKY SPORT TECH NAPOLI
serie a
Sky Sport Tech: la pressione del Napoli sugli avversari
00:02:04 min
| 1 ora fa
NUMERI MODRIC_1637861NUMERI MODRIC_1637861
serie a
Milan, per Modric numeri da campione contro il Bologna
00:02:16 min
| 3 ore fa
CONF DI FRANCESCOCONF DI FRANCESCO
serie a
Di Francesco: "Dobbiamo migliorare nel secondo tempo"
00:01:03 min
| 9 ore fa
CONF GILARDINOCONF GILARDINO
serie a
Gilardino: "Dobbiamo avere fiducia e voglia di migliorarsi"
00:00:40 min
| 9 ore fa
CONF JURICCONF JURIC
serie a
Juric: "Ketelaere e Zalewsk hanno ancora tanto da dare"
00:00:28 min
| 9 ore fa
INTER SKY SPORT CLUBINTER SKY SPORT CLUB
serie a
L'Inter di Chivu con meno energia di quella di Inzaghi
00:06:20 min
| 2 ore fa
PREM DIFFERENZE JUVE INTER_0118879PREM DIFFERENZE JUVE INTER_0118879
serie a
Inter, errori individuali e un modo diverso di attaccare
00:03:24 min
| 2 ore fa
SKY SPORT SKILL GOL CALHANOGLUSKY SPORT SKILL GOL CALHANOGLU
serie a
Il gol di Calhanoglu in Juve-Inter allo Sky Sport Skill
00:01:24 min
| 3 ore fa
PREM NUMERI YILDIZ_4346508PREM NUMERI YILDIZ_4346508
serie a
Juventus, nel successo sull'Inter Yildiz è protagonista
00:03:01 min
| 2 ore fa
PREM GOL JUVE DA PIAZZATI_3550528PREM GOL JUVE DA PIAZZATI_3550528
serie a
Inter, gli errori in marcatura sui calci piazzati
00:04:08 min
| 2 ore fa
CONF ALLEGRICONF ALLEGRI
serie a
Allegri: "Rigore? Se il Var dice che non c'è va tolto"
00:05:02 min
| 3 ore fa
GRIGLIA SCUDETTO_2231400GRIGLIA SCUDETTO_2231400
serie a
A Sky Calcio Club la griglia scudetto dopo tre giornate
00:04:10 min
| 2 ore fa
SKY SPORT TECH NAPOLISKY SPORT TECH NAPOLI
serie a
Sky Sport Tech: la pressione del Napoli sugli avversari
00:02:04 min
| 1 ora fa
NUMERI MODRIC_1637861NUMERI MODRIC_1637861
serie a
Milan, per Modric numeri da campione contro il Bologna
00:02:16 min
| 3 ore fa
CONF DI FRANCESCOCONF DI FRANCESCO
serie a
Di Francesco: "Dobbiamo migliorare nel secondo tempo"
00:01:03 min
| 9 ore fa
CONF GILARDINOCONF GILARDINO
serie a
Gilardino: "Dobbiamo avere fiducia e voglia di migliorarsi"
00:00:40 min
| 9 ore fa
CONF JURICCONF JURIC
serie a
Juric: "Ketelaere e Zalewsk hanno ancora tanto da dare"
00:00:28 min
| 9 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità