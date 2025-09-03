Leao in miglioramento, il Milan ci prova per il Bologna

Buone notizie per il Milan: Rafael Leão è in fase di recupero e prosegue con un programma personalizzato di allenamenti. Il portoghese continuerà a lavorare anche nel weekend con l’obiettivo di tornare ad allenarsi in gruppo già la prossima settimana, e potrebbe così essere a disposizione per la sfida contro il Bologna di domenica 14 agosto. Per il capitolo numeri di maglia: Adrien Rabiot cambia la sua scelta e indosserà il 12, dopo che il 25, sua prima scelta, era già stato assegnato a Balentien. Infine, lo spazio ai tifosi rossoneri: mercoledì 4 settembre, a Casa Milan, alle 15.30 si terranno le presentazioni ufficiali di Nkunku e Odogu e alle 17.30 incontreranno i fan al Milan Store di via Dante per il tradizionale saluto .

