Milan, il nuovo centrocampo e il peso di Rabiot: l’analisi

00:01:48 min
|
48 minuti fa
CLUB ROMACLUB ROMA
serie a
Solidità e riaggressione: in cosa la Roma è già gasperiniana
00:03:22 min
| 5 minuti fa
INTV MAROTTAINTV MAROTTA
serie a
Marotta a Sky: "Preoccupato per la situazione di San Siro"
00:03:59 min
| 32 minuti fa
CONF CHIVUCONF CHIVU
serie a
Chivu: "Dovevamo chiuderla prima, abbiamo saputo soffrire"
00:04:08 min
| 28 minuti fa
CONF GROSSOCONF GROSSO
serie a
Grosso: "Abbiamo giocato con coraggio e personalità"
00:04:15 min
| 51 minuti fa
CLUB JUVECLUB JUVE
serie a
Ajax e Sassuolo battute, l’Inter è tornata l’Inter?
00:04:10 min
| 1 ora fa
club juveclub juve
serie a
Centrocampo stanco e tanti gol presi: cosa non va alla Juve
00:03:49 min
| 50 minuti fa
CONF JURICCONF JURIC
serie a
Juric: "Lookman ha una grande mentalità vincente"
00:03:58 min
| 6 ore fa
CONF CUESTA POST CREMONESE-PARMA_5433199CONF CUESTA POST CREMONESE-PARMA_5433199
serie a
Cuesta: "Dobbiamo creare più occasioni e concretizzare"
00:00:39 min
| 6 ore fa
CONF ZACCAGNI POST DERBY SU PARTITA E SPOGLIATOIO (coperta)_1409537CONF ZACCAGNI POST DERBY SU PARTITA E SPOGLIATOIO (coperta)_1409537
serie a
Zaccagni: "C'è stato un confronto. Ci ricompatteremo"
00:00:44 min
| 7 ore fa
CONF SARRI POST SARRICONF SARRI POST SARRI
serie a
Sarri: "Perso per un episodio, siamo superficiali"
00:03:19 min
| 8 ore fa
CONF CRISTANTE POST DERBYCONF CRISTANTE POST DERBY
serie a
Cristante: "Abbiamo fatto la differenza a livello mentale"
00:04:12 min
| 8 ore fa
CONFRENZA GASPERINI POST DERBYCONFRENZA GASPERINI POST DERBY
serie a
Gasperini: "Ho deciso martedì che avrebbe giocato Lorenzo"
00:05:31 min
| 8 ore fa
