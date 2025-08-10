Chelsea-Milan, le news sulle probabili formazioni

Nel video Peppe Di Stefano racconta le ultime di formazione del Milan. Oggi alle 16 italiane i rossoneri scenderanno in campo per un'altra amichevole dopo quella pareggiata ieri 1-1 contro il Leeds: i rossoneri affronteranno a Stamford Bridge il Chelsea di Enzo Maresca. Gli occhi dei tifosi saranno tutti per Luka Modric, che farà il suo esordio in maglia rossonera e giocherà dal 1' in mezzo al campo al fianco di Samuele Ricci e Youssouf Fofana. Per il momento, nel 3-5-1-1, spazio in difesa per Terracciano, Tomori e Bartesaghi.