Clima pesante intorno al Milan, che nella serata di lunedì 16 dicembre ha vissuto la cena nataliza organizzata per il 125° anniversario del club rossonero. All'arrivo dei giocatori circa 150 tifosi hanno proseguito la contestazione che si era vista sabato a San Siro in occasione della partita pareggiata contro il Genoa. Cori contro la proprietà e contro alcuni dei titolari come Leao e Theo Hernandez.