Milan, chance Gimenez: al posto di Leao contro la Cremonese

00:02:56 min
|
1 ora fa

Non ci sarà Leao per la prima di campionato del Milan contro la Cremonese. Il calciatore portoghese, uscito al 17' del match di Coppa Italia contro il Bari, martedì mattina si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato un trauma elongativo al polpaccio destro. Al suo posto dovrebbe giocare Santiago Gimenez. Intanto, doppio allenamento per i rossoneri nella giornata di oggi. Presente anche Tare che ha assistito alla seduta con Gattuso e la delegazione azzurra. Leggero affaticamento per Chukwueze che però contro la Cremonese ci sarà.

gattuso milan nazionale newsgattuso milan nazionale news
serie a
Nazionale, il Ct Gattuso in visita al Milan
00:02:23 min
| 1 ora fa
pubblicità
COLL COSATTICOLL COSATTI
serie a
Juventus: i possibili nomi per la prima contro il Parma
00:02:12 min
| 31 minuti fa
CLIP BLOB ARBITRI CONTRO VIOLENZA MIX 250818_0245580CLIP BLOB ARBITRI CONTRO VIOLENZA MIX 250818_0245580
serie a
Stop alle aggressioni: l'appello degli arbitri di Serie A
00:02:04 min
| 18 ore fa
STUDIO ARBITRI ALESSO-FONTANI INTEGRALE_2242204STUDIO ARBITRI ALESSO-FONTANI INTEGRALE_2242204
serie a
Non solo l'announcement: le nuove regole della Serie A
00:14:41 min
| 18 ore fa
Milan LeaoMilan Leao
serie a
Milan, Leao salta la Cremonese: elongazione al polpaccio
00:00:46 min
| 1 giorno fa
lukaku infortunio napoli newslukaku infortunio napoli news
serie a
Infortunio Lukaku, possibile stop di 3 mesi: le ultime
00:01:25 min
| 2 giorni fa
lukaku infortuniolukaku infortunio
serie a
napoli lukaku infortunio news
00:01:06 min
| 2 giorni fa
CONF JURIC POST JUVE_0355905CONF JURIC POST JUVE_0355905
serie a
Juric: "Ci manca qualcosa per competere veramente"
00:00:55 min
| 3 giorni fa
atalanta juve amichevole formazioni ufficialiatalanta juve amichevole formazioni ufficiali
serie a
Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali dell'amichevole
00:02:12 min
| 3 giorni fa
COLL MANGIANTECOLL MANGIANTE
serie a
Roma-Neom, Dybala titolare nell'ultima amichevole
00:05:08 min
| 3 giorni fa
DYBALADYBALA
serie a
Roma-Neom, i convocati per l'ultima amichevole: torna Dybala
00:02:58 min
| 4 giorni fa
COLL PEPPECOLL PEPPE
serie a
Allegri, doppietta di 'corto muso' dei suoi cavalli
00:01:17 min
| 4 giorni fa
gattuso milan nazionale newsgattuso milan nazionale news
serie a
Nazionale, il Ct Gattuso in visita al Milan
00:02:23 min
| 1 ora fa
COLL COSATTICOLL COSATTI
serie a
Juventus: i possibili nomi per la prima contro il Parma
00:02:12 min
| 31 minuti fa
CLIP BLOB ARBITRI CONTRO VIOLENZA MIX 250818_0245580CLIP BLOB ARBITRI CONTRO VIOLENZA MIX 250818_0245580
serie a
Stop alle aggressioni: l'appello degli arbitri di Serie A
00:02:04 min
| 18 ore fa
STUDIO ARBITRI ALESSO-FONTANI INTEGRALE_2242204STUDIO ARBITRI ALESSO-FONTANI INTEGRALE_2242204
serie a
Non solo l'announcement: le nuove regole della Serie A
00:14:41 min
| 18 ore fa
Milan LeaoMilan Leao
serie a
Milan, Leao salta la Cremonese: elongazione al polpaccio
00:00:46 min
| 1 giorno fa
lukaku infortunio napoli newslukaku infortunio napoli news
serie a
Infortunio Lukaku, possibile stop di 3 mesi: le ultime
00:01:25 min
| 2 giorni fa
lukaku infortuniolukaku infortunio
serie a
napoli lukaku infortunio news
00:01:06 min
| 2 giorni fa
CONF JURIC POST JUVE_0355905CONF JURIC POST JUVE_0355905
serie a
Juric: "Ci manca qualcosa per competere veramente"
00:00:55 min
| 3 giorni fa
atalanta juve amichevole formazioni ufficialiatalanta juve amichevole formazioni ufficiali
serie a
Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali dell'amichevole
00:02:12 min
| 3 giorni fa
COLL MANGIANTECOLL MANGIANTE
serie a
Roma-Neom, Dybala titolare nell'ultima amichevole
00:05:08 min
| 3 giorni fa
DYBALADYBALA
serie a
Roma-Neom, i convocati per l'ultima amichevole: torna Dybala
00:02:58 min
| 4 giorni fa
COLL PEPPECOLL PEPPE
serie a
Allegri, doppietta di 'corto muso' dei suoi cavalli
00:01:17 min
| 4 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità