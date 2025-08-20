Non ci sarà Leao per la prima di campionato del Milan contro la Cremonese. Il calciatore portoghese, uscito al 17' del match di Coppa Italia contro il Bari, martedì mattina si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato un trauma elongativo al polpaccio destro. Al suo posto dovrebbe giocare Santiago Gimenez. Intanto, doppio allenamento per i rossoneri nella giornata di oggi. Presente anche Tare che ha assistito alla seduta con Gattuso e la delegazione azzurra. Leggero affaticamento per Chukwueze che però contro la Cremonese ci sarà.