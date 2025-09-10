Gabbia: "Allegri bravo, lavoriamo ogni giorno sulla difesa"

Ospite al premio Gentleman a Milano, le parole del difensore milanista: “L’umore è positivo, c’è tanta voglia di fare una bella stagione. La prima partita non è stata come ci aspettavamo ma abbiamo avuto una bella reazione, non ci siamo fatti circondare dalla negatività ma siamo stati lucidi e bravi. Nella sosta abbiamo lavorato bene e siamo pronti per questo mese pieno di impegni”. Poi sulle tante novità, in campo e in panchina: “Si respira un’aria molto positiva a Milanello, c’è molta qualità, vogliamo fare un bell’anno, è cambiata tanto la squadra ma sono arrivati tanti ragazzi vogliosi di fare un bel lavoro. La stagione negativa non è solo responsabilità di chi è andato via. Stiamo lavorando quasi in ogni allenamento su fase difensiva e su un blocco squadra. Allegri è molto bravo e sta ci sta cercando di inculcare quanto è importante lavorare di squadra e difendere in 11 per poi essere compatti e soffrire meno. La squadra risponde bene. Con il lavoro suo e dello staff miglioreremo”.