Gabbia: "Allegri bravo, lavoriamo ogni giorno sulla difesa"

00:04:48 min
|
1 ora fa

Ospite al premio Gentleman a Milano, le parole del difensore milanista: “L’umore è positivo, c’è tanta voglia di fare una bella stagione. La prima partita non è stata come ci aspettavamo ma abbiamo avuto una bella reazione, non ci siamo fatti circondare dalla negatività ma siamo stati lucidi e bravi. Nella sosta abbiamo lavorato bene e siamo pronti per questo mese pieno di impegni”. Poi sulle tante novità, in campo e in panchina: “Si respira un’aria molto positiva a Milanello, c’è molta qualità, vogliamo fare un bell’anno, è cambiata tanto la squadra ma sono arrivati tanti ragazzi vogliosi di fare un bel lavoro. La stagione negativa non è solo responsabilità di chi è andato via. Stiamo lavorando quasi in ogni allenamento su fase difensiva e su un blocco squadra. Allegri è molto bravo e sta ci sta cercando di inculcare quanto è importante lavorare di squadra e difendere in 11 per poi essere compatti e soffrire meno. La squadra risponde bene. Con il lavoro suo e dello staff miglioreremo”.

CAMBIASOCAMBIASO
serie a
Cambiaso: "Pronti e carichi, Tudor ci sta facendo correre"
00:01:34 min
| 26 minuti fa
pubblicità
INTV LEAOINTV LEAO
serie a
Leao: "Infortunio? Lavoro per tornare senza prendere rischi"
00:03:18 min
| 57 minuti fa
INTV DS COMOINTV DS COMO
serie a
Ludi: "Fabregas ci entusiasma, ha scelto di restare al Como"
00:05:07 min
| 57 minuti fa
INTV AUGUSTOINTV AUGUSTO
serie a
Carlos Augusto: "Con la Juve faremo una grande partita"
00:02:29 min
| 1 ora fa
COLL MODUGNOCOLL MODUGNO
serie a
Napoli, senza Rrahmani c'è Beukema. Lucca più di Hojlund
00:02:53 min
| 3 ore fa
COLL BAIOCCHINICOLL BAIOCCHINI
serie a
Milan, Leao ancora a parte: verso il no per il Bologna
00:01:59 min
| 4 ore fa
COLL BARZACOLL BARZA
serie a
Inter, sono rientrati i nazionali: domani atteso Lautaro
00:01:39 min
| 7 ore fa
COLL MANGIANTECOLL MANGIANTE
serie a
Roma verso Torino, Dybala-Soulè possibile coppia dal 1'
00:02:04 min
| 8 ore fa
ERROR! SN276707ERROR! SN276707
serie a
90-10 Storie di Calcio con Stefano Borghi, dal 12/09 su Sky
00:00:53 min
| 5 ore fa
ERROR! SN276704ERROR! SN276704
serie a
Al via videopodcast 90/10: prima puntata dedicata a Baggio
00:01:50 min
| 8 ore fa
COLL MODUGNOCOLL MODUGNO
serie a
Napoli, servono i gol: le ultime verso la Fiorentina
00:02:01 min
| 8 ore fa
COLL MODUGNOCOLL MODUGNO
serie a
Il Napoli abbraccia Hojlund: il danese è a Castel Volturno
00:02:14 min
| 1 giorno fa
CAMBIASOCAMBIASO
serie a
Cambiaso: "Pronti e carichi, Tudor ci sta facendo correre"
00:01:34 min
| 26 minuti fa
INTV LEAOINTV LEAO
serie a
Leao: "Infortunio? Lavoro per tornare senza prendere rischi"
00:03:18 min
| 57 minuti fa
INTV DS COMOINTV DS COMO
serie a
Ludi: "Fabregas ci entusiasma, ha scelto di restare al Como"
00:05:07 min
| 57 minuti fa
INTV AUGUSTOINTV AUGUSTO
serie a
Carlos Augusto: "Con la Juve faremo una grande partita"
00:02:29 min
| 1 ora fa
COLL MODUGNOCOLL MODUGNO
serie a
Napoli, senza Rrahmani c'è Beukema. Lucca più di Hojlund
00:02:53 min
| 3 ore fa
COLL BAIOCCHINICOLL BAIOCCHINI
serie a
Milan, Leao ancora a parte: verso il no per il Bologna
00:01:59 min
| 4 ore fa
COLL BARZACOLL BARZA
serie a
Inter, sono rientrati i nazionali: domani atteso Lautaro
00:01:39 min
| 7 ore fa
COLL MANGIANTECOLL MANGIANTE
serie a
Roma verso Torino, Dybala-Soulè possibile coppia dal 1'
00:02:04 min
| 8 ore fa
ERROR! SN276707ERROR! SN276707
serie a
90-10 Storie di Calcio con Stefano Borghi, dal 12/09 su Sky
00:00:53 min
| 5 ore fa
ERROR! SN276704ERROR! SN276704
serie a
Al via videopodcast 90/10: prima puntata dedicata a Baggio
00:01:50 min
| 8 ore fa
COLL MODUGNOCOLL MODUGNO
serie a
Napoli, servono i gol: le ultime verso la Fiorentina
00:02:01 min
| 8 ore fa
COLL MODUGNOCOLL MODUGNO
serie a
Il Napoli abbraccia Hojlund: il danese è a Castel Volturno
00:02:14 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità