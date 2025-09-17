Giunta Milano delibera vendita San Siro a Inter e Milan

00:01:12 min
|
1 ora fa
COLL MILANCOLL MILAN
serie a
Milan, Gimenz-Nkunku in ballottaggio con l'Udinese
00:02:07 min
| 6 ore fa
pubblicità
OTO SIMEONE PARLA DEL GOL DI GIOVANI VS ROMA_3311392OTO SIMEONE PARLA DEL GOL DI GIOVANI VS ROMA_3311392
serie a
Simeone: "Gran gol con la Roma, Giovanni si merita tutto"
00:00:28 min
| 1 giorno fa
CORNER PETRUCCI_0101005CORNER PETRUCCI_0101005
serie a
Lazio, Castellanos e Rovella in dubbio per il derby: le news
00:01:58 min
| 1 giorno fa
ROMA.11_0050782ROMA.11_0050782
serie a
Dybala out per il derby, i possibili sostituti
00:01:47 min
| 1 giorno fa
bianchetti confbianchetti conf
serie a
Bianchetti, Cremonese: "Lavoriamo in 11 e lottiamo insieme"
00:00:53 min
| 1 giorno fa
zanetti confzanetti conf
serie a
Zanetti: "Orgoglioso di quanto fatto, ora ci vuole rabbia"
00:03:59 min
| 1 giorno fa
nicola confnicola conf
serie a
Nicola: "Avuta grande umiltà, l'importante è saper cambiare"
00:01:45 min
| 1 giorno fa
INTV GANDINI PRESENTAZIONE SUPERCOPPA BASKETINTV GANDINI PRESENTAZIONE SUPERCOPPA BASKET
serie a
Milan, come stanno Maignan e Pavlovic: le news
00:01:29 min
| 2 giorni fa
PROMO SERIE A MD4 LANCIO MIX_1221797PROMO SERIE A MD4 LANCIO MIX_1221797
serie a
Serie A, 4^ giornata: tre partite live su Sky
00:00:30 min
| 1 giorno fa
COLL MANGIANTE DYBALACOLL MANGIANTE DYBALA
serie a
Costacurta: "Modric ragazzo d'oro, Boban aveva ragione"
00:03:40 min
| 2 giorni fa
COLL MANGIANTE DYBALACOLL MANGIANTE DYBALA
serie a
Roma, Dybala salta il derby: lesione alla coscia
00:01:10 min
| 2 giorni fa
CORNER LAZIOCORNER LAZIO
serie a
Lazio verso Roma, Rovella e Castellanos da valutare
00:02:09 min
| 2 giorni fa
COLL MILANCOLL MILAN
serie a
Milan, Gimenz-Nkunku in ballottaggio con l'Udinese
00:02:07 min
| 6 ore fa
OTO SIMEONE PARLA DEL GOL DI GIOVANI VS ROMA_3311392OTO SIMEONE PARLA DEL GOL DI GIOVANI VS ROMA_3311392
serie a
Simeone: "Gran gol con la Roma, Giovanni si merita tutto"
00:00:28 min
| 1 giorno fa
CORNER PETRUCCI_0101005CORNER PETRUCCI_0101005
serie a
Lazio, Castellanos e Rovella in dubbio per il derby: le news
00:01:58 min
| 1 giorno fa
ROMA.11_0050782ROMA.11_0050782
serie a
Dybala out per il derby, i possibili sostituti
00:01:47 min
| 1 giorno fa
bianchetti confbianchetti conf
serie a
Bianchetti, Cremonese: "Lavoriamo in 11 e lottiamo insieme"
00:00:53 min
| 1 giorno fa
zanetti confzanetti conf
serie a
Zanetti: "Orgoglioso di quanto fatto, ora ci vuole rabbia"
00:03:59 min
| 1 giorno fa
nicola confnicola conf
serie a
Nicola: "Avuta grande umiltà, l'importante è saper cambiare"
00:01:45 min
| 1 giorno fa
INTV GANDINI PRESENTAZIONE SUPERCOPPA BASKETINTV GANDINI PRESENTAZIONE SUPERCOPPA BASKET
serie a
Milan, come stanno Maignan e Pavlovic: le news
00:01:29 min
| 2 giorni fa
PROMO SERIE A MD4 LANCIO MIX_1221797PROMO SERIE A MD4 LANCIO MIX_1221797
serie a
Serie A, 4^ giornata: tre partite live su Sky
00:00:30 min
| 1 giorno fa
COLL MANGIANTE DYBALACOLL MANGIANTE DYBALA
serie a
Costacurta: "Modric ragazzo d'oro, Boban aveva ragione"
00:03:40 min
| 2 giorni fa
COLL MANGIANTE DYBALACOLL MANGIANTE DYBALA
serie a
Roma, Dybala salta il derby: lesione alla coscia
00:01:10 min
| 2 giorni fa
CORNER LAZIOCORNER LAZIO
serie a
Lazio verso Roma, Rovella e Castellanos da valutare
00:02:09 min
| 2 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità