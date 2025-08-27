Milan, Jashari: "Lavorando duro arriveremo in Champions"

Il nuovo centrocampista del Milan Ardon Jashari ha parlato degli obiettivi del club rossonero per questa stagione: "Della zona Champions in sé non ne parliamo, ma tutti noi sappiamo qual è il nostro obiettivo. Questo club merita di stare in cima alla classifica, dobbiamo lavorare duro e vincere più partite possibili. E così arriveremo anche in Champions League". Sulla sconfitta alla prima giornata di Serie A ha poi aggiunto: "È importante partire bene, specie per un grande club come il Milan ma è meglio che la sconfitta sia arrivata alla prima giornata così sappiamo quanto sarà difficile. Altri giocatori ci erano già passati ma per tutti è stata una sveglia".

